أعلنت هيئة السوق المالية، في بيان اليوم (السبت)، صدور أمر ملكي يقضي بتعيين الدكتور مريع بن سعد بن مريع هبّاش عضواً في مجلس الهيئة.

ورفعت الهيئة شكرها وامتنانها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين،على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تحظى به الهيئة والسوق المالية بجميع عناصرها، ما مكّنها من مواصلة جهودها في تطوير السوق وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.

كما ثمنت الهيئة جهود سعادة الدكتور وليد بن محمد العيسى، عضو مجلس الهيئة السابق، سائلةً المولى عز وجل له التوفيق والسداد في مهماته الجديدة بعد تعيينه عضواً في مجلس الشورى.

وأكدت الهيئة أن انضمام الدكتور مريع إلى عضوية المجلس يُمثل إضافة نوعية لما يتمتع به من خبرات أكاديمية ومهنية واسعة في مجالات حوكمة الشركات، والمحاسبة، والأسواق المالية، والاستثمار، حيث يحمل شهادة الدكتوراه في حوكمة الشركات من جامعة درم، والماجستير في المحاسبة والتمويل من جامعة برمنغهام، إلى جانب الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعدد من الدبلومات العليا في التحكيم التجاري وريادة الأعمال والاستدامة. كما شغل عدداً من المناصب الأكاديمية والقيادية، من أبرزها رئاسة قسم المحاسبة بجامعة الملك خالد، ورئاسة خدمات الحوكمة في مركز الحوكمة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى عمله مستشاراً للحوكمة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهيئة السوق المالية.