وزير البلديات والإسكان ووزير الإعلام ورئيس هيئة العقار في ضيافة المؤتمر الصحفي الحكومي
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ينعقد المؤتمر الصحفي الحكومي يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، الذي يستضيف وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، والشفافية والموثوقية ركيزةً للنمو.

ويستضيف المؤتمر وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها.

كما يستضيف رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد للحديث عن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويلقي الضوء حول أبرز محاور الأحكام.

وسيجيب أصحاب المعالي خلال المؤتمر عن أسئلة الحضور والإعلاميين.

ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

أخبار ذات صلة
 
جامعة الإمام عبد الرحمن تتسلّم شهادات الاعتماد الدولي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا لبرامج كلية الطب
جامعة الإمام عبد الرحمن تتسلّم شهادات الاعتماد الدولي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا لبرامج كلية الطب
«التخصصات الصحية» تختتم الحدث الجانبي «الصحة بلا حدود» في نيويورك
«التخصصات الصحية» تختتم الحدث الجانبي «الصحة بلا حدود» في نيويورك