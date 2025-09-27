وزير البلديات والإسكان ووزير الإعلام ورئيس هيئة العقار في ضيافة المؤتمر الصحفي الحكومي

ينعقد المؤتمر الصحفي الحكومي يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، الذي يستضيف وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، والشفافية والموثوقية ركيزةً للنمو.

ويستضيف المؤتمر وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها.

كما يستضيف رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد للحديث عن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويلقي الضوء حول أبرز محاور الأحكام.

وسيجيب أصحاب المعالي خلال المؤتمر عن أسئلة الحضور والإعلاميين.

ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.