جامعة الإمام عبد الرحمن تتسلّم شهادات الاعتماد الدولي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا لبرامج كلية الطب

تسلّم رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي شهادات الاعتماد الأكاديمي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، وذلك في مبنى كلية الطب بالمدينة الطبية الأكاديمية، لعدد من البرامج التدريبية للأطباء المقيمين في كلية الطب، في خطوة تُعد إنجازاً نوعياً يعكس ريادة الجامعة في تطوير التعليم الطبي على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز لا يمثل نقطة نهاية، بل هو بداية لطموحات أكبر في تحقيق التميز والريادة في القطاعين الصحي والتعليمي، وفق رؤية وطنية طموحة.

وجرت مراسم التسليم بحضور المدير التنفيذي للتشغيل في الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا مستر كريج ساباتيلي، ورئيسة مجلس إدارة الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا للتعاون الدولي الأستاذة الدكتورة نارمان قسام، وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد الشهراني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء، حيث تم منح الاعتماد الدولي لـ3 برامج، وهي: برنامج الجراحة التأسيسية، وتسلّمه الدكتور زياد الغامدي، وبرنامج الباطنة، وتسلّمته الدكتورة عبير السعيد، وبرنامج طب الأطفال، وتسلّمه الدكتور محمد العمري، إضافة إلى الاعتمادات السابقة لبرنامج الطب النفسي وبرنامج طب الأعصاب.

وذكر عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد الشهراني أن هذا الاعتماد يُعد الأول من نوعه في المملكة على مستوى المؤسسات التعليمية والطبية، حيث أصبحت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أول جامعة سعودية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، ولأول مرة خارج كندا يتم اعتماد 5 برامج من قبل الكلية الملكية في مؤسسة تعليمية، ويُعتبر إنجازاً عالمياً غير مسبوق من ناحية عدد البرامج المعتمدة.

جودة تدريب تعادل نظيراتها في كندا

وأضاف أن هذا الاعتماد يُمنح بناءً على تقييم دقيق وشامل لمنهجية التدريب وجودة المخرجات، ويؤكد أن البرامج المعتمدة في كلية الطب بالجامعة تقدم تدريباً يُضاهي ما يُقدّم في الجامعات الكندية. ويتميّز هذا النموذج التدريبي بالتركيز على كفاءة المهارات السريرية وتقييم الأداء بشكل فردي ومهني، بدلاً من الاكتفاء بالتقييمات العامة، ما يجعل المتدرب الذي أنهى جميع متطلبات التدريب مؤهلاً للجلوس لامتحانات الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا (RCPSC).

كما أفاد بأن إجمالي برامج الزمالة في كلية الطب بالجامعة يبلغ حالياً 17 برنامجاً تدريبياً معتمداً من هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، ومن هيئات دولية مرموقة، وجارٍ العمل على استكمال اعتماد جميع البرامج في المرحلة القادمة من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا.

مراكز متقدمة وممتحنون خارجيون

وأشار إلى أن الحصول على الاعتماد الدولي ساهمت فيه عدة مقومات نوعية داخل الكلية، أبرزها مركز المحاكاة الطبية الأكبر في المنطقة المتخصص في التدريب على المجسمات والأنسجة الحية، ووجود ممتحنين خارجيين لجميع البرامج في الامتحانات النهائية، ما عزز مصداقية وجودة التقييم، إضافة إلى تنوع وكفاءة أعضاء هيئة التدريس من مختلف دول العالم وحرصهم على تطوير الأداء الأكاديمي والتدريبي.

رافد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

ويأتي هذا الإنجاز تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع جودة التعليم الطبي وتطوير مهارات الخريجين، وتحسين كفاءة الأطباء السعوديين بما يواكب متطلبات سوق العمل، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من خلال مخرجات تعليمية عالية المستوى.

التزام بالتميز المستدام

وتُعد هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التميز الأكاديمي في التعليم الطبي على مستوى المملكة والمنطقة، حيث ستُسهم في توسيع فرص التعاون الدولي، وتعزيز مكانة الجامعة كمركز معتمد لتدريب الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية.