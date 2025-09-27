أعلنت شركة بيت الشاورما عن افتتاح فرعها الحادي عشر في حي خريص بمدينة الرياض، في خطوة جديدة تؤكد مسارها الإستراتيجي للتوسع وتعزيز حضورها في العاصمة، مع المحافظة على هويتها السعودية الأصيلة وجودتها المعهودة.

بداية القصة

تعود قصة «بيت الشاورما» إلى عام 2000م حين أطلقها المؤسس المهندس محمد الغريميل من حي السليمانية بالرياض، واضعًا قاعدة ذهبية تقوم على «رضا العميل قبل الأرباح». ومنذ ذلك الحين، تحولت الفكرة إلى علامة سعودية رائدة، مدعومة بتأسيس مصنع خاص لضبط الجودة، وانضباط تشغيلي يضمن اتساق التجربة عبر الفروع كافة.

أكثر من 600 منتج

اليوم، تقدّم السلسلة أكثر من 600 منتج متنوع تشمل الشاورما، الإفطار، البرغر، المشاوي، والوجبات الصحية، بخطة طموحة للوصول إلى 1000 منتج خلال السنوات المقبلة، في انعكاس لرؤية قائمة على الابتكار والتجديد المستمر. هذا التميز تُوّج بجوائز مرموقة منها جائزتا «هنقرستيشن» لعامي 2022 و2023، وجائزة «ذا شفز» كأفضل سلسلة مطاعم شاورما، وهي جوائز مستندة إلى تصويت العملاء وثقتهم.

مبادرات إنسانية

ولم يقتصر دور «بيت الشاورما» على البعد التجاري، بل امتد إلى المجتمع عبر مبادرات إنسانية وخيرية شملت علاج المرضى، إفطار الصائم، ورعاية الأسر المحتاجة، ما عزز مكانتها كعلامة قريبة من الناس ومرتبطة بالقيم الوطنية.

يقول «الغريميل»: «افتتاح فرع خريص يمثل خطوة جديدة في مسار نمو مدروس يوازن بين التوسع الجغرافي والابتكار المستمر، ويعكس التزامنا بتقديم تجربة طعام متجددة تعكس أصالتنا السعودية وتلبي تطلعات عملائنا».

قصة نجاح

ومع استمرار توسعها، تؤكد «بيت الشاورما» مكانتها كقصة نجاح وطنية تعكس قدرة العلامات السعودية على المنافسة والابتكار، وترسخ دورها في دعم قطاع المطاعم كأحد المسارات الواعدة للاقتصاد المحلي ورؤية المملكة 2030.