يدشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، غداً الأحد، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، 122 مشروعاً بيئياً ومائياً وزراعياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 28.8 مليار ريال، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المائية والبيئية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

63 مشروعاً جديداً

وتشمل هذه المشاريع 63 مشروعاً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة مالية تتجاوز 20.8 مليار ريال، إضافة إلى وضع حجر الأساس لـ59 مشروعاً جديداً بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال.

وستسهم هذه المشاريع، التي نُفذت وفقاً لأفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، وخدمة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الشرقية، وتقديم أفضل الخدمات للسكان.