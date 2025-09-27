نثر 80 طناً من البذور لإحياء المراعي في 33 موقعاً

في خطوة مهمة لحماية مستقبل البيئة في المملكة، تم حصر أكثر من 550 موقعاً للأشجار المعمّرة في مختلف المناطق، ضمن جهود تستهدف صون هذه الثروة الطبيعية، التي تمثل رمزاً للصمود والهوية البيئية والثقافية، ودعامة أساسية في مواجهة التغير المناخي والتصحر.

الخبراء يحذرون

ويحذر خبراء من أن التراخي في حماية هذه الأشجار، سيضاعف من خسائر التربة والمياه ويزيد تكاليف مكافحة التصحر بمليارات الريالات، مشيرين إلى أن كل هكتار من الأراضي المستصلحة، يمكن أن يعزل ما بين 2 – 4 أطنان من الكربون سنوياً، ويرفع الغطاء النباتي بنسبة تصل إلى 30% خلال العقد القادم.

وفي سياق متصل، أُطلقت مبادرة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي في 33 موقعاً، تشمل معظم مناطق المملكة، بالتعاون مع برنامج استمطار السحب، عبر نثر 80 طناً من بذور النباتات الرعوية المحلية المختارة علمياً، لتعزيز التنوع الأحيائي وتحسين المراعي والحد من زحف الرمال.

ويرى خبراء أن هذه الجهود تمثل استثماراً إستراتيجياً طويل الأمد، في الأمن البيئي والغذائي والاقتصادي، وأن الاستمرار فيها وتوسيع نطاقها أصبح ضرورة وطنية، لضمان مستقبل المملكة واستدامة مواردها الطبيعية.