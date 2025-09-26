تابعوا عكاظ على
الرسي يشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بحضور أمين عام المنظمة وأصحاب المعالي وزراء وممثلي الدول الأعضاء.

واستعرض الاجتماع الجهود المشتركة، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

