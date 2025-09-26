مستشفى الملك فهد الجامعي يحقق إنجازاً نوعياً بزراعة عظم ومفصل المرفق وترميم الأربطة المحيطة

في إنجاز طبي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر -التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل- في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة، تمثلت في زراعة مفصل المرفق وترميم الأربطة المحيطة لشاب في مقتبل العمر، بعد أن تعرّض لإصابة خطيرة نتج عنها كسر مضاعف وفقدان جزء كبير من المفصل وتهتك في الأنسجة المحيطة.

قاد الفريق الطبي للعملية الدكتور سعد القحطاني -رئيس قسم العظام استشاري جراحة العظام والأطراف العلوية- إذ أوضح أن الفريق تعامل مع الحالة منذ بدايتها بشكل دقيق، بدءا من فحص المريض في العيادة وإجراء الفحوصات المخبرية والأشعة، وصولا إلى التعاون مع الدكتور محمد بارجاء من قسم الهندسة الطبية الحيوية للاستعانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تحديد حجم الجزء المفقود من المفصل بدقة عالية.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن مثل هذه الحالات غالبا ما يتم علاجها عبر تركيب مفصل صناعي، إلا أن صغر سن المريض جعل الفريق يتخذ قرارا استثنائيا بزرع عظم ومفصل من متبرع، مع ترميم الأربطة المحيطة للمفصل، بهدف الحفاظ على وظيفة المرفق ومنح المريض أفضل نتيجة ممكنة.

وأضاف القحطاني: «نجاح هذه العملية يؤكد كفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى الجامعي، وقدرتنا على إجراء عمليات معقدة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، مما يضعنا في مصاف المراكز الطبية المتقدمة داخل المملكة وخارجها».

وقد غادر المريض المستشفى ولله الحمد وهو يتمتع بصحة جيدة، ليشكّل هذا الإنجاز علامة فارقة في سجل النجاحات الطبية للمستشفى الجامعي بالخبر.