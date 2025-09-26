الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة ديينا كيتا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين المنعقدة في مدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالموضوعات الإغاثية والإنسانية.

وأبدت ديينا كيتا إعجابها بدور المركز في ميدان العمل الإنساني، وجهوده الحثيثة في تقديم الدعم والمساعدة للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.