تفاعلاً مع ما نشرته عكاظ.. إغلاق «اليوتيرن» الخطر في بلّسمر

تفاعلت الجهات المعنية بوزارة النقل مع ما نشرته «عكاظ» حول خطورة أحد مواقع «اليوتيرن» على الطريق العام في بلّسمر، والذي كان قد تسبب في حوادث مأساوية راح ضحيتها عدد من الشباب في مقتبل العمر، إذ بادرت الفرق الميدانية التابعة لوزارة النقل إلى إغلاق الموقع حفاظاً على الأرواح وسلامة سالكي الطريق.

وكان التقرير الصحفي الذي نشرته «عكاظ» قد ألقى الضوء على خطورة اختيار موقع «اليوتيرن» في منعطف خطر تزداد معه احتمالات وقوع الحوادث، الأمر الذي تفاعل معه الأهالي بمطالبات عاجلة لوضع حلول هندسية مناسبة.

وقد أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجهات المعنية على سرعة الاستجابة، مؤكدين أن هذا التدخل يعكس الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، آملين أن يتم العمل على إيجاد بدائل آمنة ومنظمة للالتفاف بما يضمن انسيابية الحركة المرورية دون تهديد للأرواح.