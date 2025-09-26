ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد في محمية ملكية
تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على (5) مواطنين، وهم عبدالله سلطان الريس وحماد سلطان الريس وعبدالرحمن سلطان الريس وعبدالعزيز محمد الريس وفهد عبدالله الريس، لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم (7) بنادق هوائية و(567) ذخيرة هوائية، وشباك صيد الطيور، و(379) طيرًا نافقًا، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا إلى الجهة المختصة.

الالتزام بنظام البيئة

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدّخل دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصايد والأشراك مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال.

