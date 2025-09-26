دشَّن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم، مبادرة «عسير تقتدي» للتبرع بالدم التي تشرف على تنفيذها إمارة منطقة عسير، وذلك اقتداءً بنهج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وتعزيز ثقافة البذل والعطاء.

وأوضح أمير منطقة عسير أن المبادرة تجسد ما يتسم به أبناء الوطن من تكافل وتراحم، مؤكدًا أن التبرع بالدم يُعد واجبًا وطنيًا يسهم في إنقاذ الأرواح ودعم القطاع الصحي، ويعكس في الوقت ذاته التلاحم المجتمعي والوعي بأهمية العطاء.

وتهدف المبادرة إلى رفع نسبة التبرع الطوعي بالدم إلى 100% تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، ودعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، إضافةً إلى ترسيخ قيمة التبرع بصفته عملًا إنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح، وبناء مجتمع صحي حيوي ومتكامل.

وتأتي المبادرة في سياق منظومة متكاملة تُجسّد رباعية القيم التي تتضمن الصدق في تعزيز الثقة والمسؤولية، ليكون التبرع بالدم انعكاسًا لوفاء الإنسان بعطائه، والتسامح في ترسيخ معاني التكافل والتراحم، إذ يُمثل التبرع بالدم لغة إنسانية تتجاوز الحدود، والانضباط عبر التنظيم والالتزام في تنفيذ المبادرات، بما يضمن استدامة واستمرارية العطاء، والانتماء حين يترجم المواطن ولاءه واعتزازه بوطنه من خلال مبادرات عملية تُسهم في حفظ حياة الآخرين.

وتسعى المبادرة إلى تحفيز المجتمع على التبرع بالدم، والتأكيد على أن عسير تقتدي بقيادتها الرشيدة في نشر قيم التكافل والمسؤولية الوطنية، بما يُعزز صحة الإنسان ويجعل العطاء أسلوب حياة.