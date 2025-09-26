القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة مماثلة، للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.