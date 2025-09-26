التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، يوم أمس الخميس، نائب رئيس وزراء وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والدفاع والتعاون الإنمائي والتجارة الخارجية لدوقية لوكسمبورغ الكبرى.

وبحث الجانبان سُبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.