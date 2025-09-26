تابعوا عكاظ على
شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بنيويورك يوم أمس الخميس، في فعالية بشأن الجفاف والتي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة حوّل تسريع العمل العالمي لاستعادة الأراضي والقدرة على مواجهة الجفاف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وتهدف الفعالية إلى إبراز أهمية إعادة تأهيل الأراضي والتصدي للجفاف باعتبارهما تحديين عالميين يؤثران على البيئة والاقتصاد وصحة المجتمعات، مع التركيز على تعزيز التعاون المشترك لتمكين الأجندة البيئية العالمية، ودعم البرامج والتمويل المتكامل بما يحقق المنافع للمجتمع والبيئة.

