«التجارة» ترصد 348 مخالفة لتخفيضات اليوم الوطني

حرّرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 348 مخالفة بيع فورية بحق منشآت مخالفة لم تلتزم بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ95 وفقاً لأنظمة حماية المستهلك.وأوضحت الوزارة أنها نفذت 14,164 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بتراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمّناً السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.ودعت الوزارة المستهلكين إلى التحقّق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح «الباركود» الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة».