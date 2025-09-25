شرّف نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، حفلَ سفارة جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية، وبمناسبة الذكرى الـ 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، سفيرُ جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد تشانغ هوا، وكبار المسؤولين في السفارة.

وعلى هامش الاحتفال، تحدث السفير الصيني لـ«عكاظ» مؤكّدًا عمقَ العلاقات والصداقة التي تجمع البلدين، مهنئًا المملكة قيادةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، ومشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الرياض وبكين، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات الواعدة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الرغبة المشتركة من قيادتي البلدين، في تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية.