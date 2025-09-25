فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يحتفل باليوم الوطني السعودي 95

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بجدة باليوم الوطني السعودي 95، بحضور مدير عام الفرع عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل، وسط أجواء وطنية جسدت معاني الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها المدير العام، عبّر فيها عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكداً ما تمثله من قيم راسخة في تعزيز الوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية السعودية. أعقب ذلك عرض مرئي شارك من خلاله منسوبو الفرع بتعبيرات وجدانية عن حبهم للوطن واعتزازهم بقيادته.

وتخللت الحفل فقرات فنية متنوعة شملت العزف على العود والأهازيج الوطنية والعروض الشعبية، إلى جانب معرض للفن التشكيلي وأركان خاصة للجهات المشاركة. كما شهد الحفل تفاعلا لافتا من الحضور مع الفقرات الترفيهية وتوزيع الجوائز. وحظيت الفعالية بحضور عدد من قيادات القطاع العام والخاص ومنسوبي فروع الوزارة بالمنطقة.

وفي ختام الاحتفال، قدّم مدير الفرع شكره وتقديره للجهات المشاركة والداعمة، مثمنا جهودهم وتفاعلهم، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد التلاحم بين القيادة والشعب وتبرز مكانة اليوم الوطني في وجدان كل مواطن.