بلدية الخفجي: ختام فعاليات اليوم الوطني الـ95

بالعرضة السعودية، والأوبريت الوطني، وحضور 10700 من المواطنين والمقيمين، اختتمت بلدية محافظة الخفجي فعالياتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة، التي نظمتها في ساحة الاحتفالات بالواجهة البحرية بجانب المركز الحضاري، بحضور محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، ورئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن علي اليامي، مساء يوم الثلاثاء، وبحضور مميز من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وأعيان المحافظة.





واشتملت الفعاليات، التي بدأت بالسلام الوطني، على السامري والعزف الحر، وركن للتصوير ومجسمات وطنية وألعاب نارية، وأيضاً وجود الكوفيهات وألعاب الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى توزيع 5500 هدية للحضور.





وتهدف بلدية محافظة الخفجي من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز الهوية الوطنية، وإحياء محطات تاريخية مهمة في مسيرة المملكة، وترسيخ روح الانتماء والفخر، وإبراز دورها في تنظيم فعاليات حضرية ومجتمعية تفاعلية تجمع المجتمع وتمنحه تجربة شاملة وثرية.



