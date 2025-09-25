تابعوا عكاظ على
Google News Account
«الإسلامية» بجازان تنفذ مبادرات تعريفية وإنسانية بمناسبة اليوم الوطني الـ95
«الإسلامية» بجازان تنفذ مبادرات تعريفية وإنسانية بمناسبة اليوم الوطني الـ95
«الإسلامية» بجازان تنفذ مبادرات تعريفية وإنسانية بمناسبة اليوم الوطني الـ95
تابعوا عكاظ على
Google News Account

نفّذ مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الريث التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مبادرة إنسانية تطوعية بعنوان: «أمل.. وشفاء»، بالتعاون مع تجمع جازان الصحي ممثلاً بمستشفى الريث العام، حيث شملت توزيع هدايا متنوعة على المرضى والمراجعين والكادر الطبي والإداري، مشاركةً لهم فرحة الوطن.

كما أقامت إدارة المساجد بالفرع ركناً تعريفياً تناول تاريخ المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود-طيب الله ثراه- وعرض جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين عبر منشورات ومقاطع مرئية.

وفي سياق متصل، أقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدرب ركناً تعريفياً مماثلاً تضمن عرضاً لملحمة التوحيد، وما قدّمه الملك المؤسس ورجاله لتوحيد البلاد على منهج العقيدة الصحيحة والسلام.

وتأتي هذه المشاركات في إطار الخطة التنظيمية لمناشط وفعاليات فرع الوزارة بالمنطقة، بما يواكب أهداف ورسالة وزارة الشؤون الإسلامية في تعزيز القيم الوطنية وخدمة المجتمع.

أخبار ذات صلة
 
بلدية الظهران تختتم عروضها البحرية المبهرة احتفاءً باليوم الوطني السعودي
بلدية الظهران تختتم عروضها البحرية المبهرة احتفاءً باليوم الوطني السعودي
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الدفاع المدني يشهد تخريج 248 خريجاً
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الدفاع المدني يشهد تخريج 248 خريجاً