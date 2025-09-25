الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم (الخميس)، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين المنعقدة في مدينة نيويورك.

وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة مستجدات المشاريع الغذائية المنفذة بينهما.

وأشادت سيندي ماكين بمنجزات المركز الكبيرة في الميادين الإنسانية والإغاثية والتنموية وعمله الدؤوب لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.

