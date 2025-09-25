الربيعة يلتقي الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم (الخميس)، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين المنعقدة في مدينة نيويورك.

وبُحِث خلال اللقاء سبل التعاون في مجال تقديم المساعدات الطبية للمحتاجين والمتضررين.

وأشاد الدكتور كريستوس كريستو بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا بدور المركز الفاعل في دعم القطاع الصحي ورعاية المرضى والمصابين في الدول المحتاجة.

