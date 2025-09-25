محافظ محايل يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني السعودي الـ95.

برعاية محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، وبحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز والمشايخ وجموع كبيرة من الأهالي احتفلت محافظة محايل باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، الذي نظمته بلدية المحافظة وسط أجواء مفعمة بالفرح والفخر والاعتزاز.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الوطنية المتنوعة، شملت عروضاً فلكلورية وشعبية، وأناشيد وطنية، إلى جانب مشاركات للأطفال والأسر، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء محايل لتشكل لوحات مبهجة جسّدت معاني الولاء والانتماء.

وألقى الشاعر محمد الناشبي قصيدة وطنية بعنوان «استبشرت نجد»، كما شاركت الجهات الحكومية والأهلية في الفعالية.

وفي ختام الحفل، رفع محافظ محايل أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن اليوم الوطني ذكرى راسخة في وجدان أبناء الوطن جميعاً، بما يحمله من معانٍ عظيمة في الوحدة والتلاحم، ومشيداً بما تشهده المملكة من إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات، سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

واختُتمت الاحتفالية بأوبريت وطني بعنوان «ميثاق المحبة» من كلمات الدكتور محمد بن علي العمري، وأداء الفنان عبدالرزاق بن إبراهيم عسيري، شارك فيه الحضور وسط تفاعل كبير من الأهالي.