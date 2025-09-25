التقى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء) في مقر الوزارة بالرياض وزيرالصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وثمّن ما توليه القيادة من دعم واهتمام في تطوير القطاع الصحي، مؤكداً أهمية تعزيز المنظومة الصحية في المنطقة، وتوفير الاحتياجات الصحية لأهالي المنطقة، وتوسيع نطاق الخدمات والرعاية المتكاملة.واستُعرضت خلال اللقاء مشاريع منظومة الصحة ضمن خطة التطوير المتكاملة، وأبرز المؤشرات الصحية في منطقة الباحة، إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها، إذ تُستكمل (8) مشروعات صحية، وتشمل استكمال ترسية تطوير مركز التشخيص والولادة بمستشفى الحجرة، والبدء في تنفيذ مركز صحي الغوث.كما نوقشت الاحتياجات الصحية في المنطقة، وبُحثت آلية معالجة المشروعات التي تحتاج للدعم، إضافة إلى دعم المنظومة الصحية في المنطقة بالكوادر والأجهزة الطبية، والمشروعات الطبية المتخصصة.حضر اللقاء عدد من المسؤولين في الإمارة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، ووكلاء الوزارة وقادة القطاعات الصحية.