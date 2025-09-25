تعقد هيئة التراث اليوم (الخميس)، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اكتشاف أثري يعد من أبرز الاكتشافات التي شهدتها السعودية في السنوات الأخيرة، إذ يأتي الإعلان في سياق الجهود العلمية المستمرة التي تقودها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، عبر برامج المسح والتنقيب الأثري التي تنفذ وفق أحدث المنهجيات العلمية وبمشاركة خبراء محليين ودوليين.ويعد هذا الاكتشاف محطة مهمة في مسيرة الأعمال الأثرية بالمملكة، إذ يعكس عمقها التاريخي والحضاري، ويؤكد ما تزخر به من مواقع ومعطيات تسهم في إثراء المعرفة الإنسانية وفهم المراحل المبكرة من التاريخ، كما يمثل المؤتمر المرتقب فرصة لتسليط الضوء على الدور الرائد للمملكة في حفظ وصون تراثها الثقافي وتوثيقه كونه جزءاً من الهوية الوطنية ومورداً معرفياً عالمياً.وأكدت هيئة التراث أن المنجز يأتي ضمن التزامها بتعزيز مكانة المملكة على خريطة التراث العالمي، وترسيخ حضورها بصفتها مركزاً بحثياً ومعرفياً في مجال الآثار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الثقافة بوصفها محركا للتنمية.