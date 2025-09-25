أمير الرياض يرعى احتفال وزارة التعليم باليوم الوطني الـ95

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، احتفال وزارة التعليم باليوم الوطني الـ95، في مقر الوزراة بالرياض.

وكان في استقباله فور وصوله الحفل، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من قيادات الوزارة، ومدير تعليم منطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع.

وهنأ أمير منطقة الرياض، الطلاب والطالبات بهذه المناسبة، مشيدا بجهود وزارة التعليم في تهيئة مثل هذه البرامج والاحتفالات، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الوطني.

وألقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، كلمة بهذه المناسبة، ثمّن فيها لأمير المنطقة رعايته وتشريفه لحفل الوزارة.

وقال: لقد جعلت قيادتنا الإنسان محور التنمية، واستثمرت في بناء العقول وصناعة المستقبل، حتى غدا التعليم ركيزة أساسية لمسيرة هذا الوطن ونهضته، مؤكدا أن منظومة التعليم تواصل أداء رسالتها في إعداد جيلٍ واعٍ ومبدع، جيل يرتقي بالعلم والمعرفة.

وأشار البنيان، إلى أن المدرسة والأسرة، والمعلم والمتعلم، شركاء في صناعة حاضر الوطن وبناء مستقبله، مشيرا إلى أن التعليم هو بوابة التنمية، ومنظومة متكاملة تُسهم في بناء العقول، وترسيخ الهوية، وصناعة المستقبل.

عقب ذلك شاهد أمير الرياض والحضور عرضا مرئيا بهذه المناسبة، ثم قدم عدد من الطلبة حوارا شعريا بعنوان «عزّنا بطبعنا»، ثم أُلقيت قصيدة شعرية بعنوان «عرش الوطن»، وعُرض أوبريت بعنوان «في سماء العليا».

وفي ختام الحفل تجول في المعرض المصاحب للحفل.