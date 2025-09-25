مركز البرزة يحتفل باليوم الوطني الـ95

نظّم مركز البرزة اليوم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، بحضور رئيس المركز منصور بن ماجد بن شويل، والمشايخ والأعيان، وعدد من الأهالي والطلاب، بمقر المركز.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة اشتملت على كلمات وطنية وقصائد شعرية جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم الوطني للمملكة، وما يحمله من دلالات عميقة تعكس وحدة الشعب ووفاءه لقيادته الرشيدة، إضافة إلى التعبير عن الامتنان لما تحقق من إنجازات تنموية وحضارية جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد بن شويل في كلمة له خلال المناسبة أن اليوم الوطني يمثل محطة للافتخار بمنجزات الوطن، وتجديد العهد على مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعزز روح الانتماء والولاء في نفوس الأجيال.

واختُتمت الفعالية بتكريم المشاركين والطلاب الفائزين في مسابقة «عزّنا بطبعنا» التي نظمتها ثانوية البرزة، وسط تفاعل الحضور الذين عبروا عن مشاعر الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية.