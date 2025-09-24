«الجوازات» توصي بإلغاء تأشيرة «خروج نهائي» وتسجيل بلاغ تغيّب

كشفت المديرية العامة للجوازات أن إصدار تأشيرة «خروج نهائي» للمقيم لا يُعفي صاحب العمل من متابعة مغادرته المملكة. وأكدت أن التأشيرة تُمنح لغرض المغادرة فقط، مشيرة إلى أن على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات النظامية في حال تخلّف العامل عن السفر، عبر حسابها الرسمي في منصة «X».

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين الذي أوضح أنه أصدر تأشيرة «خروج نهائي» لأحد العمال، ثم اكتشف أنه ما يزال داخل البلاد، متسائلاً عن العواقب المترتبة.

وبيّنت «الجوازات» أن المسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل في متابعة تنفيذ مغادرة العامل بعد إصدار التأشيرة، مضيفة أنه في حال عدم معرفة مقر إقامته أو تغيّبه، يجب على صاحب العمل إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيّب وفق الأنظمة المرعية.

وأكدت أن هذا الإجراء يحفظ حقوق صاحب العمل ويُسهم في ضبط سوق العمل، مشددة على أن التواصل المباشر مع منصات الجوازات يضمن وضوح الإجراءات وعدم تعرض أصحاب العمل لأي تبعات قانونية أو نظامية.