وزير الخارجية يستعرض مع نظيرته البريطانية القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.