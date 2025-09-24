فيصل بن سلمان: مكتبة الملك فهد تتطلع إلى مكتبات المستقبل بالتحول الرقمي

أكد المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المكتبة تعمل على مواكبة مستقبل التقنية والتحول الرقمي، مع استمرارها في رعاية المخطوطات ونوادر الكتب والمقتنيات، مبيّنًا سموه أن هذا التوازن يُسهم في إتاحة محتواها وخدماتها للمستفيدين داخل المملكة وخارجها، والوصول بها إلى نموذج «مكتبات المستقبل».

جاء ذلك خلال زيارته لمقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حيث اطّلع على أبرز مبادراتها وإنجازاتها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وما تحقق من خطوات نوعية في تمكين الجهات الوطنية من تسريع التحول الرقمي نحو مجتمع المعرفة.

وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية و«سدايا»، لتعزيز التعاون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث وقّعها من جانب المكتبة الرئيس التنفيذي الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، فيما وقّعها من جانب «سدايا» الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور سطام بن مبارك السبيعي.

وتهدف المذكرة إلى تمكين المكتبة من الاستفادة من قدرات «سدايا» في تحليلات البيانات والنماذج التحليلية والدراسات، والمشاركة في المنصات والبرامج الوطنية للبيانات، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في إدارة البيانات وحمايتها، والتعاون في تنظيم الفعاليات والمعسكرات التدريبية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.

من جانبه، قال رئيس «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: «إن توقيع هذه المذكرة مع مكتبة الملك فهد الوطنية يعكس حرصنا على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لخدمة القطاعات الحيوية، ومن شأن هذا التعاون أن يدعم مكانة المكتبة الوطنية بصفتها مركزًا رائدًا في نشر المعرفة».

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية التي أقرّها مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، والتي تركز على تعزيز البنية التقنية للمكتبة والتحول الرقمي في إدارتها وخدماتها، بما يحقق تكامل الجهود الوطنية ويعزز مكانة المملكة الريادية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.