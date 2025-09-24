تابعوا عكاظ على
Google News Account
الرسي يشارك في الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة
الرسي يشارك في الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة
تابعوا عكاظ على
Google News Account

نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الاجتماع آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة بشأنها، والتطرق إلى أهمية تعزيز الجهود (الخليجية - البريطانية) بما يحقق تطلعات الجانبين، ويسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور محمد الشهري، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيصل بن سعيد.

أخبار ذات صلة
 
محافظة الحرث تقيم احتفالية وطنية بمناسبة اليوم الوطني 95
محافظة الحرث تقيم احتفالية وطنية بمناسبة اليوم الوطني 95
نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية رواندا لدى المملكة
نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية رواندا لدى المملكة