وزير الخارجية يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اجتماع «اليوم التالي في غزة وجهود تحقيق الاستقرار» بدعوة من الرئيس الفرنسي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80.

وناقش الاجتماع الأوضاع الحالية في قطاع غزة، وتأكيد ضرورة الوقف الفوري للحرب، ودعم السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة الغربية، ورفض جميع محاولات الضم والتهجير، وإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني؛ بناءً على طلب الرئيس الفلسطيني لإعادة الاستقرار ودعم إعادة الإعمار، وضمان استقرار سكانه وسلامتهم، وتأمين التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

حضر الاجتماع مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.