وزير الحرس الوطني يزور لواء الملك فيصل ومستشفى محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بزيارة تفقدية للواء الملك فيصل للأمن الخاص، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

كما وقف وزير الحرس الوطني على الجاهزية الميدانية لوحدات اللواء، ثم شاهد استعراضاً لأحدث الآليات والعربات المزودة بأحدث التقنيات العسكرية.

ثم زار وزير الحرس الوطني الفوج السادس، والفوج الـ41 واطلع على شرح حول المهمات والأدوار المنوطة بهما.

بعد ذلك توجه وزير الحرس الوطني إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، واطلع على الأقسام الطبية المختلفة وما تحتويه من تجهيزات حديثة وإمكانات متطورة تسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية.