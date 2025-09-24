أمير جازان يرعى حفل أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ95

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، فعاليات حفل أهالي جازان الذي تنظمه إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، على المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

ودشّن أمير جازان خلال الحفل، الاسم الجديد للمسرح المفتوح ليكون بمسمى «مسرح الوطن».

وتخلل الحفل عدد من الفقرات، شملت أوبريتا وطنيا غنائيا، وفقرات فنية وشعبية من بينها العرضة السعودية شارك فيها أمير المنطقة ونائبه مع الأهالي الذين عبّروا عن فرحتهم واعتزازهم بهذه الفن الذي يعكس التراث والهوية الوطنية.

وتنوّعت برامج الحفل بين برامج ثقافية وعروض فلكلورية وأوبريت وطني وألعاب نارية ومسيرة وطنية بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.