نيابة عن وزير الخارجية.. الرسي يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الفرنسي

نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، أمس (الثلاثاء)، في الاجتماع الوزاري بين مجلس دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمهورية الفرنسية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه وزراء دول مجلس التعاون، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك.

كما ناقش آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، والتطرق إلى أهمية تعزيز الجهود (الخليجية - الفرنسية) بما يحقق تطلعات الدول والشعوب، ويسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.

حضر الاجتماع، مدير عام مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور محمد الشهري، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيصل بن سعيد.