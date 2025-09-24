يُجمِع علماء ودُعاة ومفكرو العالم الإسلامي على تمثّل مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رحمه الله، أخلاق الأنبياء والصالحين، بما عُرف عنه من الرفق والسماحة ولين الجانب، طيلة عمله أستاذاً جامعياً، وإماماً وخطيباً لجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، ثم مُفتياً عاماً للمملكة طيلة 27 عاماً؛ عزّز فيها شخصية المفتي المدرك فقه واقعه وعصره، فحرص على درء الفتن والمفاسد والإشكالات، بفقه التيسير، واستوعب نحو ملياري مسلم بسعة مداركه واطلاعه على أحوال المسلمين في بلدانهم والأقليات المسلمة في العالم، وأحبه الناس للطف قوله، وإيثار الاستصلاح والاحتواء على ما سواهما، وأعلى مقام الفتوى بحكم ثروة فقهية توارثها من الدروس على أيدي العلماء، ثم في مؤسسات التعليم. وخيم الحزن على الأوساط الدينية والرسمية والشعبية في العالم الإسلامي منذ أن تناقلت وسائل الإعلام نبأ رحيله، فيما نعت فقيد المسلمين شخصيات اعتبارية، من بينها فقهاء ودعاة وكُتّاب على مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: «بقلوب مُفعمة بالحزن والأسى، تلقيت خبر وفاة مفتي عام المملكة.. خبرٌ أثر في النفوس، وأحزن القلوب، وعدّه منارة علم ودعوة، وسراجاً يهتدي به السائلون عن الحق، وما مَرّ زمن إلا وكان حاضراً في المواقف التي تحتاج إلى بيان، ومرجعاً في الفتوى، وأثراً في القلوب بكلمته التي تحمل الحق والشفقة والرحمة والنصح للأمة».ورثاه رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بتغريدة قال فيها: «اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها.. انتقل إلى رحمة الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، غفر الله له ورحمه، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأخلف علينا خيراً».عمل المفتي الراحل مدرساً بمعهد إمام الدعوة العلمي 1384هـ، ثم أستاذاً مساعداً بكلية الشريعة في 1399هـ، ثم أستاذاً مشاركاً بكلية الشريعة في 1400هـ، وأشرف وناقش عدداً من رسائل الماجستير والدكتوراه، وعضواً في هيئة كبار العلماء في شهر شوال عام 1407هـ.