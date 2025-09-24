عمّت مظاهر الفرح في كل أرجاء المملكة، أمس (الثلاثاء)، ابتهاجاً بذكرى اليوم الوطني الـ 95. وعبّر المواطنون والمقيمون عن مشاعرهم وسعادتهم برفع الأعلام وتبادل التحايا، واكتست الشوارع والميادين باللون الأخضر. وشهدت المدن احتفالات عفوية من المواطنين تعبيراً عن ولائهم للقيادة وانتمائهم للوطن. فيما عملت الجهات المعنية على تنظيم حركة السير في الشوارع لضمان سلامة المحتفلين بالذكرى المجيدة. ورصدت عدسة «عكاظ» في جدة، أمس، فرحة المواطنين والمقيمين واحتفالاتهم بالذكرى الغالية.