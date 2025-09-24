أكدت الاحتفالات الشعبية الواسعة، التي شهدتها مناطق ومحافظات المملكة كافة؛ ابتهاجاً باليوم الوطني المجيد، القيم الراسخة والمبادئ الأصيلة والثوابت التي تأسست عليها الدولة، كما جسدت آفاق المستقبل الزاهر، الذي خطّطت له القيادة وفق الرؤية السعودية. وجاءت الاحتفالات لتتواءم مع أصالة الماضي واستلهام دروسه، ومع القيم والتحولات الجديدة، التي تشهدها المملكة في الجوانب كافة، إذ عملت القيادة على إرساء معادلة متوازنة بين الأصالة والحياة العصرية بالمحافظة على القيم الراسخة، ومواكبة العالم التقني الجديد؛ وهو الأمر الذي بدا جليّاً في احتفاء المواطنين والمقيمين بمرور 95 عاماً من الرخاء والنماء والازدهار وبناء الإنسان والمكان، إذ حملت هويّة الاحتفال هذا العام «عزنا بطبعنا» تعبيراً عن طبيعة الإنسان السعودي في الكرم والجود والفزعة والطموح، كل ذلك جاء مقروناً بالرؤية المباركة التي مازجت بين الأصالة والعصرنة في مشروع حياة شامل يضع الإنسان السعودي في قلب التنمية لصناعة المستقبل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس واستنهاض الطاقات والمبادرات.احتفالات هذا العام مزجت تعظيم الماضي، الذي تأسست عليه الدولة السعودية، وبطولات الملك المؤسس، بالاحتفاء بالدور المحوري للمملكة صانعة السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وضامنة الاستقرار في المنطقة، منطلقةً من مواقفها بنهجها في التسامح والوسطية والاعتدال.