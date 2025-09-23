وزير الخارجية يلتقي السيناتور الأمريكي بيتر ويلش والسيناتور كريس كونز
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، عضوَي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بيتر ويلش، والسيناتور كريس كونز، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

