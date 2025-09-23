انطلاق مسيرة العرض في احتفالات الطائف باليوم الوطني الـ 95

برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت عصر اليوم (الثلاثاء)، مسيرة العرض في منتزه الردف، ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ95 للمملكة، التي أقيمت بالتعاون مع قيادة المنطقة تحت شعار «عزنا بطبعنا».

وشهدت الطائف استعدادات شملت تهيئة مداخل ومخارج المدينة، وتزيين الشوارع والميادين والمنتزهات بالأعلام والإضاءات التجميلية، إلى جانب إضاءة المباني الحكومية باللون الأخضر وتشغيل النوافير التفاعلية واللوحات الإلكترونية التي عكست مشاعر الولاء والانتماء للوطن.

وتأتي هذه الفعاليات لمشاركة الأهالي فرحتهم باليوم الوطني، وتعزيز روح الفخر بالهوية الوطنية، واستذكار جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في توحيد البلاد، ومواصلة مسيرة التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

كما تضمنت الاحتفالات مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس التراث الوطني وتعزز الانتماء للوطن، بما في ذلك العروض الشعبية، والأركان التفاعلية، والمسابقات الثقافية، والمحاضرات التوعوية التي تسلط الضوء على تاريخ المملكة ومكتسباتها.