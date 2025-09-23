اكد سفير دولة فلسطين لدى السعودية، السفير مازن غنيم، أن مناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95 هي مناسبة وطنية يحتفي ويشارك فيها الجميع ولا تقتصر أهميتها على أبناء المملكة فحسب، بل تتجاوزها لتشمل عموم شعوبنا العربية والإسلامية، إذ تجسد معاني الوحدة والنهضة والازدهار، وتؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على جميع الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

وقال غنيم: بهذه المناسبة يطيب لي أن ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وإلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق. وأضاف أن الرئيس محمود عباس عبر عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من دعم ثابت لقضيته العادلة، وهو دعم لم يتوقف منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - وصولا إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فقد جسدت المملكة عبر جميع مراحلها التاريخية، دورا رياديا في مساندة الشعب الفلسطيني على الصعيدين السياسي والمادي والمعنوي، من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. واختتم تصريحه مبتهلا إلى الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها ورخاءها، وأن يديم عزها ورايتها خفّاقة، وأن يوفق قيادتها لمواصلة خدمة شعوب العالم.