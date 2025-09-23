مسيرة للقطاعات الأمنية تجوب شوارع تبوك احتفاءً باليوم الوطني الـ 95

شهدت مدينة تبوك اليوم، مسيرات للقطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة تحت شعار «عزنا بطبعنا».

وانطلقت المسيرة من ميدان التوحيد مروراً بمقر إمارة المنطقة على طريقَي الملك فهد، والملك عبدالله، لاستعراض المنظومة الأمنية الداخلية، وتطور إمكاناتها وسعيها الدائم لأمن وسلامة المواطن والوطن، وكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.

وأكملت المسيرة طريقها وسط تفاعل الأهالي الذين اصطفوا على جنبات الطرق لمتابعتها والتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز برجال الأمن وما يقدمونه من تضحيات في سبيل رفعة الوطن واستقراره.

وشارك في المسيرة عدد من الآليات الحديثة، والدوريات الأمنية، والهلال الأحمر والسيارات المجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب استعراض فرق الخيالة والدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية، بما يعكس حجم التطور الذي تشهده الأجهزة الأمنية في المملكة.

واختتمت المسيرة بوقفة عند مقر الإمارة، في مشهد مهيب عكس تلاحم القيادة والشعب وأبناء القوات الأمنية في يوم الوطن.