وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية والعسكرية في نجران

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، القيادات الأمنية والعسكرية في منطقة نجران، بحضور أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مقر نادي وزارة الداخلية بنجران.





وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء أن وجوده اليوم في منطقة نجران وبين أهلها يأتي بناءً على توجيه القيادة تأكيدًا على نهجها المبارك في التواصل مع أبنائها ورعاية شؤونهم، واستشعارًا لمسؤولياتها في رعاية كل ما يحقق الخير للوطن ومواطنيه.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لقيادات القطاعات الأمنية والعسكرية ومنسوبيها في المنطقة.





وهنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود الجميع بمناسبة اليوم الوطني الذي يحمل رسالة الوحدة والترابط تحت راية المملكة العربية السعودية.

ونوّه بالجهود التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية وتفانيهم الذي يمثل الوطنية في أزهى صورها، وهم يذودون عن حدود وطننا الغالي، ويصونون أمنه واستقراره بكل إخلاص وأمانة.





حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.