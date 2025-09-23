أعلنت مجموعة أبراج العروس مشاركتها في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95، مؤكدة أن هذه المناسبة الغالية تجسد قوة التلاحم بين القيادة والشعب، وتعكس حجم ما تحقق من إنجازات تنموية وحضارية جعلت المملكة نموذجاً عالمياً في التطوير العمراني والاقتصادي.

ورفع رئيس مجلس إدارة مجموعة أبراج العروس علي بن محمود التركي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ95، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها.

وقال التركي: «نحتفي اليوم بذكرى توحيد هذا الوطن العظيم، ونستذكر بكل اعتزاز ما تحقق من نهضة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة في عهد قيادتنا الرشيدة. ونحن في مجموعة أبراج العروس نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة، عبر مشاريع عقارية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعكس تطلعات رؤية المملكة 2030».

وأضاف أن المجموعة تؤمن بدورها الوطني في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، من خلال تبني أحدث المعايير في تطوير المشاريع العقارية وتوفير بيئات سكنية متكاملة تلبي طموحات المجتمع.

واختتم التركي تصريحه بالتأكيد على أن مجموعة أبراج العروس ماضية في خططها التوسعية، إيماناً منها بأن الاستثمار في العقار هو استثمار في مستقبل الوطن وأجياله.