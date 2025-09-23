بلدية الخفجي تكمل استعداداتها لليوم الوطني بإنارات جمالية ومجسمات ولوحات تعبر عن الاعتزاز بالوطن

قامت بلدية محافظة الخفجي، بتركيب أعداد كبيرة من الأعلام والإضاءات الخضراء في شوارع المحافظة وعلى المرافق العامة وفي الطرق والميادين العامة والمنتزهات، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الفعاليات الوطنية والأنشطة المصاحبة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 95، وذلك في إطار الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم الوطني، تحت شعار (عزنا بطبعنا).

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن علي اليامي، بأن البلدية أعدت حزمة من الفعاليات والأنشطة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني، أبرزها (أوبريت وطني بساحة الاحتفالات، والعرضة السعودية، والألعاب النارية، ومجسمات ديكورية، وكوفيهات، ومطاعم، ومشاركة مجتمعية من المدارس باوبريت للأطفال)، مشيراً إلى أن الفعاليات تبدأ في مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بساحة الاحتفالات بالواجهة البحرية بجانب المركز الحضاري.

ونوه المهندس اليامي إلى أن البلدية تسعى لتوفير جميع سبل الخدمات لإنجاح هذه المناسبة الغالية على الجميع انطلاقاً من أيمانها بأهمية هذه الفعاليات لخلق جو ترفيهي اجتماعي والتي تهدف الى إدخال روح البهجة والفرح على أهالي المحافظة وجذب الزائرين من جميع المناطق، وتفعيل وتعزيز الجانب السياحي الداخلي وإبراز المحافظة بالشكل المطلوب.

وكشف المهندس محمد اليامي، عن الاستعدادات لهذه المناسبة والتي تتضمن تجميل الطرق بالمحافظة وتزيين أعمدة الإنارة بعقود باللون الأخضر الملونة وإضاءة مبنى البلدية باللون الأخضر، بالإضافة لتركيب مجسمات تشكيلية ضوئية في شوارع متفرقة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 1200 علم في شوارع المحافظة وتركيب 15 مجسماً بهوية اليوم الوطني وتركيب 15 لوحة تتضمن عبارات وطنية والشعار الخاص بمناسبة اليوم الوطني في أنحاء متفرقة بالمحافظة.

وقال بأن البلدية حرصت على إظهار المحافظة بحلة بهية وألوان جمالية مضيئة ولوحات فنية تعبر عن هذه المناسبة الغالية على نفوس جميع المواطنين، وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن، والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة.