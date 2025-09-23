مجموعة الدباغ تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ95 أخبار الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 13:08 «عكاظ» (جدة) مجموعة الدباغ تابعوا عكاظ على تتقدم مجموعة الدباغ القابضة بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ95.أخبار ذات صلة مدير تعليم الرياض: المدارس والأسرة شركاء في ترسيخ قيم الانتماءوزير الاقتصاد يشارك في القمة الأولى «للاقتصاد العالمي» بنيويورك اليوم الوطني الـ95 مجموعة الدباغ