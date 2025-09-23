تتقدم مجموعة الدباغ القابضة بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ95.