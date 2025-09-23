حائل تحتفل بهويتها على قمم الجبال وفي قلب الشوارع

حائل في يوم الوطن تبدو كلوحة طبيعية رسمتها يد الجغرافيا؛ جبالها الشامخة مثل أجا وسلمى تعانق السماء، وسهولها وأوديتها الممتدة تحكي تاريخ الاستقرار والزراعة والتجارة منذ القدم؛ هنا تتجسد معاني الثبات والعطاء، حيث التوازن بين صلابة الجبل ورحابة الوادي.

شوارع تتزين

مع غروب الشمس وبدء الاحتفالات، تتحول شوارع حائل إلى شرايين مضيئة تزينها الأعلام الخضراء والشاشات الرقمية التي تعرض الألوان، ازدحام السيارات لا يبدو أزمة بقدر ما هو مشهد من الفرح الوطني، حيث تتجه العائلات نحو الساحات والميادين، محتفين بالذكرى الغالية.

هوية سعودية

الصور الليلية لحائل تكشف ملامح مدينة عصرية تحتضن تاريخها. منارات المساجد شامخة في قلبها، والطرق الحديثة الممتدة تضيف بُعدًا حضاريًا جديدًا. إنارة الجبال باللون الأخضر في اليوم الوطني توحي بأن الأرض والسماء تتحدان في رسالة واحدة: الانتماء والولاء.

روح المجتمع

اليوم الوطني في حائل حالة اجتماعية يعيشها الكبير والصغير؛ المجالس تمتلئ بالقصائد الوطنية، والطرقات تعكس صورة التلاحم بين القيادة والشعب، بين الماضي العريق والحاضر المزدهر.