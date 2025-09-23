وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ

أصدر الديوان الملكي اليوم (الثلاثاء) بياناً أعلن فيه وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية جاء فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم (الثلاثاء) الموافق الأول من شهر ربيع الآخر من عام 1447هـ، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، وسيصلى على سماحته في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة العصر هذا اليوم. وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضًا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم.

ولقد فقدت المملكة والعالم الإسلامي بوفاته عالمًا جليلًا أسهم بجهود كبيرة في خدمة العلم والإسلام والمسلمين.

ويعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أسرة الفقيد والشعب السعودي والعالم الإسلامي بوفاته -رحمه الله، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون.