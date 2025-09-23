رفع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم بن محمد بن منصور المدخلي، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.

وقال الدكتور عاصم المدخلي: في مثل هذا اليوم المجيد تحل علينا ذكرى اليوم الوطني الـ95 ونستلهم من خلال تفاصيله ملاحم الوفاء الخالد للوطن الغالي مع إشراقة نور رفرفت فوق عالي سماه راية المجد الشامخة، لتبقى ذكرى سنوية ممزوجة بعبق أصالة التاريخ وفخر منجزات الحاضر والمستقبل المشرق بإذن الله، نستلهم معاً من خلال اليوم الوطني تضحيات عظيمة لمؤسّس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه-، ورجاله الأوفياء الذين ضربوا أصدق النماذج المشرفة لحب الوطن بوفائهم وتضحياتهم الراسخة في جبين التاريخ.

وأضاف: لقد تمّ توحيد القلوب في وطننا الغالي الذي يسع الجميع من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها تحت راية التوحيد الخفاقة، بميثاق دولة تفاخر بإنجازها المستمد من الشريعة الإسلامية جميع دول العالم، وأعلن في ذلك اليوم أن الوطن بكافة أرجائه وطن المملكة العربية السعودية، وها هي شواهد ذكرى 95 عاماً مضت على توحيد المملكة، عندما أصدر الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في 17 جمادى الأولى 1351هـ، مرسوماً ملكياً بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من العام نفسه الموافق 23 سبتمبر 1932 يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.

وتابع الدكتور عاصم المدخلي: لقد شرف الله -سبحانه وتعالى- هذه البلاد بأن تكون أرضها المباركة مهبطاً للوحي، ومهداً للرسالة الإسلامية الخالدة، وقبلة للمسلمين، وميداناً للتقدم والمعارف والريادة بمختلف المجالات، فحق لكل مواطن ومواطنة الفخر والاعتزاز بمسيرة الإنجازات العظيمة -بعد عون الله وتوفيقه- وحق لكل مواطن ومواطنة الفخر والاعتزاز بقيادتهم الرشيدة التي اهتمت بتنمية الإنسان وبناء المكان، فمنذ أن وضع أُسس التنمية والبناء لحاضر الشعب ومستقبله المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه-، وواصل أبناؤه البررة تحقيق الإنجازات الكبيرة في شتى المجالات دينياً وتشريعياً وعدلياً وأمنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً وتعليمياً وصحياً وبيئياً وإنسانياً وتقنياً وتنموياً، لتجسد مسيرة الخير والتنمية المستدامة والرؤية المتميزة التي تتواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال: حق لنا ونحن نحتفي بهذه الذكرى الـ95 الغالية أن نعتز ونحن نشاهد ما تحقق ويتحقق من نمو وإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الدولة، فرؤية المملكة 2030 اهتمت ببناء الإنسان وتنمية المكان، وشواهد التنمية المستدامة تتحقق في نموٍ مستمرٍ بفضل الله ثم بمتابعة و توجيهات القيادة أعزّها الله، وها هو الإنسان السعودي يتفوق بتميُّزٍ في كل الميادين، محققاً في مختلف العلوم والمعارف والابتكارات والمهارات الصدارة على مستوى دول العالم لأنه بإنجازاته يمثل وطنه العظيم المملكة العربية السعودية، أدام الله عزها.

وأضاف الدكتور عاصم المدخلي: نفخر ونعتز بمليكنا وقائد مسيرتنا الذي أحب شعبه وبادله الشعب حباً وولاءً ووفاءً وعرفاناً، ونفخر ونعتز بولي العهد الأمين لدوره العظيم والحيوي في تحقيق منجزات رؤية المملكة 2030 بخطى تسابق الزمن، ونفخر ونعتز بجنودنا البواسل الذين سطروا ملاحم ستبقى في جبين التاريخ والأجيال القادمة رمزاً خالداً للتضحية والإخلاص للدين ثم المليك والوطن، يدافعون عن الوطن ويدحضون كل مَن تسوّل له نفسه التعدّي على أي شبرٍ من ثراه أو مقدّراته أو مقدّساته، ونفخر ونعتز برجال أمننا في الداخل، للأمن -بعد الله- حافظون، ونفخر بشعبٍ عظيمٍ مخلصٍ بقلبٍ واحدٍ -متلاحمٍ مع قيادته وإدراكهم المسؤولية الوطنية والطموح لتحقيق وطن المنجزات الخالدة ريادته بمختلف الميادين.

واختتم بقوله: إن حب الوطن قيمة عظيمة ورسالة وفاء ملهمة، حب الوطن يستلزم المساهمة الفاعلة بحفظه، والمشاركة في استدامة تنميته، والإخلاص والحب لقيادته، واحترام مقدّراته والمحافظة على مكتسباته، والإحسان إلى كل ما يعزّز هويته، والإحساس بعظم الراية التي تحمل شعار التوحيد، سائلاً الله أن يحفظ على الوطن الغالي قيادته الرشيدة، أدام الله عزها، في أمن وأمان وتنمية ونماء وازدهار.