أكد رجل الأعمال فارس بن رزيق القرشي أن الذكرى الـ95 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تأتي في كل عام لتذكّرنا بفخر الجهود الكبيرة والعظيمة التي بذلها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه)، حتى توحدت هذه البلاد العظيمة تحت راية التوحيد، مشيرا إلى أن هذه الجهود هي محل اعتزاز وتقدير من الجميع.وأضاف: لقد شهدت مملكتنا الغالية نهضة تنموية كبيرة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المملكة أضحت تحتل مكانة عالية وكبيرة على كافة الأصعدة وأصبحت محورا مهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في كافة أرجاء العالم.وبين القرشي أن مكة المكرمة ستشهد خلال الأشهر القليلة القادمة تدشين المشروع الحضاري الكبير «بوليفارد الشرائع»، الذي يقع في منطقة الشرائع، شرقي العاصمة المقدسة، على مساحة تزيد على 219 ألف متر مربع، ويبعد عن المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف 17 كيلومترا، وعن الطريق الدائري الثالث المؤدي إلى طريق جدة 12 كيلومترا. وتابع القرشي أن المشروع يحتوي على مناطق ترفيهية تثري الحياة وترسم البهجة لكافة شرائح المجتمع وزوار العاصمة المقدسة، تتمثل في المطاعم والمقاهي والمتاجر بمختلف أنشطتها ومحطة وقود، ويعد واجهة حضارية لسكان مكة المكرمة وزوارها، إذ تم تصميمه وفق كود البناء السعودي ووفق المعايير العالمية ليأتي مطابقا لمواصفات الجودة والسلامة العامة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 1400 فرصة وظيفية للشابات والشباب السعوديين.ورفع القرشي خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي، بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة، والتي تمر على هذا الوطن العظيم والجميع يعيش في استقرار وازدهار ورخاء ونماء.فارس القرشي